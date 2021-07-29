ВОЗ назвала неопасным "российский" штамм ковида АТ.1

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят глобальной угрозы в "российском" штамме коронавируса АТ.1, который был выявлен в стране в начале этого года.

Новый вариант не представляет угрозы в глобальном масштабе, поэтому его исключили из списка мутаций, за которыми ведется наблюдение, пояснили в женевской штаб-квартире организации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом там отметили, что перечень может пополняться или сокращаться по мере поступления новых данных.

АТ.1 был обнаружен в январе. В соответствующий перечень ВОЗ его добавили 9 июня.

На данный момент в список для мониторинга включены всего 16 штаммов коронавируса.