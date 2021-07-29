https://news.day.az/medicine/1365675.html ВОЗ назвала неопасным "российский" штамм ковида АТ.1
ВОЗ назвала неопасным "российский" штамм ковида АТ.1
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят глобальной угрозы в "российском" штамме коронавируса АТ.1, который был выявлен в стране в начале этого года.
Новый вариант не представляет угрозы в глобальном масштабе, поэтому его исключили из списка мутаций, за которыми ведется наблюдение, пояснили в женевской штаб-квартире организации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
При этом там отметили, что перечень может пополняться или сокращаться по мере поступления новых данных.
АТ.1 был обнаружен в январе. В соответствующий перечень ВОЗ его добавили 9 июня.
На данный момент в список для мониторинга включены всего 16 штаммов коронавируса.
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