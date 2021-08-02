Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами

Вакцинирование в качестве первой и второй дозы вакцины против коронавируса разными препаратами может дать защиту от COVID-19 в 88%. К такому выводу пришли ученые из Государственного института сывороток Дании, о чем говорится в опубликованном на их сайте исследовании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они проанализировали уровень защиты от комбинированной программы вакцинации: в качестве первой дозы использовался препарат AstraZeneca, в качестве второй - Pfizer либо BioNTech, либо Moderna а также госпитализации и смерти, связанные с COVID-19. Эксперимент был отчасти вынужденным, так как из-за возникших редких атипичных побочных явлений вакцина от AstraZeneka была изъята из датской программы вакцинации. В то же время ей успели привить 144 360 человек.

"Через четырнадцать дней после комбинированной программы вакцинации риск заражения SARS-CoV-2 снижается на 88% по сравнению с невакцинированными людьми", - показало исследование.