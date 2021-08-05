Врач: вакцинация поможет избежать осложнений течения COVID-19 при ослабленном иммунитете

Предстоящая смена сезонов ведет к ослаблению иммунитета и простудам, а значит, в это время повышается риск заражения коронавирусом. Избежать осложнений поможет вакцинация, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает Day.Az.

По его словам, смена сезонов - это стресс для организма, который адаптирован к летним температурам. Поэтому нужно помочь организму приспособиться к новым условиям. Прежде всего, нужно внимательно следить за прогнозами и одеваться соответственно погоде. Переохлаждение вызывает резкое падение иммунитета, и тогда организм становится уязвимым для бактерий и вирусов.

"Безусловно, организм, ослабленный простудой, более уязвим и для коронавируса, и более тяжело будет с ним справляться. Самая надежная защита - это только прививка. Я настоятельно советую не подвергать себя рискам и вакцинироваться", - сказал Тяжельников.

Он отметил, что больше гулять на свежем воздухе, есть много овощей, фруктов, ягод, в которых содержится много витаминов и микроэлементов - лучший способ подготовиться к смене сезонов и укрепить иммунитет.

Помочь своему иммунитету подготовиться к смене сезонов помогут и такие меры, как достаточный сон - не менее 7-8 часов, отказ от вредных привычек, соблюдение питьевого режима, сбалансированное питание, активная физическая нагрузка, и, конечно, санитарная гигиена.