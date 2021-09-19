Иммунолог назвал сроки повторной вакцинации
Генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, когда лучше всего проводить ревакцинацию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Минздрав рекомендует проводить ревакцинацию через 6 месяцев после первого курса полной вакцинации. По словам специалиста, данный срок является рациональным. Он подчеркнул, что в некоторых случаях ревакцинация может потребоваться раньше. В частности, речь идет о пожилых людях или пациентах, у которых имеются отдельные иммунодефицитные состояния. Также повторную прививку могут сделать люди, у которых подходит срок ревакцинации и которые планируют поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В данном случае необходимо, чтобы с момента получения препарата до поездки прошло минимум две недели.
Крючков отметил, что торопиться в данном вопросе не стоит, поскольку большой пользы не будет. В то же время иммунолог предупредил, что затягивать с ревакцинацией и ждать больше семи месяцев после первой прививки не следует. В противном случае есть определенные риски. В частности, у трети пациентов антитела "либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает".
Эксперт также предположил, что в будущем молодым людям будут делать прививку от COVID-19 каждые восемь-девять месяцев, а пожилым - каждые четыре-пять месяцев.
Ранее иммунолог Александр Полевщиков развеял популярный миф о повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, повторная вакцинация от COVID-19 не может повысить "напряженность" иммунитета.
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