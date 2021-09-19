Эти люди могут заразиться COVID-19 после вакцинации

Специалисты назвали категории людей, которые наиболее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией даже после полной вакцинации, сообщает Guardian. По их словам, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями, такими, как синдром Дауна и деменция, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Результаты исследования показали, что вакцинация обеспечивает сильную защиту от госпитализации практически всех групп. Эти данные были получены на основе более чем 6,9 млн вакцинированных граждан, из них 5,2 млн получили две дозы препарата.

Однако, несмотря на высокую эффективность вакцинации, некоторые категории граждан всё же остаются в зоне риска. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, мужчины, а также выходцы из Индии и Пакистана. Также большому риску подвергаются люди из неблагополучных семей, лица с ослабленным иммунитетом и те, кто проживает в домах престарелых. Для полной защиты таких граждан необходимо получение бустерной дозы и дополнительного лечения.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков допустил принудительную вакцинацию во всём мире. Причиной, по его мнению, станет тот факт, что невозможно иметь одни страны, победившие коронавирус, и другие, которые станут источником возникновения новых опасных штаммов SARS-CoV-2.