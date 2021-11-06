Врач рассказала об опасности витамина K

Злоупотребление витамином К может привести к опасным проблемам с сосудами, спровоцировать тромбоз и тромбофлебит. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Павлова уточнила, что у ее пациенток, столкнувшихся с данной проблемой, была предрасположенность к этим заболеваниям, однако ситуацию усугубил именно прием витамина K.

"Витамин К вырабатывается в нашем собственном организме, и его тотальный дефицит может возникнуть только при полной резекции (удалении) толстого кишечника. То есть это маловероятное событие", - объяснила специалистка. Она добавила, что при недостатке данного вещества человек мог бы погибнуть даже при порезе пальца.

Павлова отметила, что мужчинам также не стоит злоупотреблять витамином K, несмотря на то что у женщин варикоз развивается чуть чаще. При этом витамин K можно пить, если врач, который его назначил, убедился, что у пациента нет определенных проблем и провел генетическое исследование, заключила она.