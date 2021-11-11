Александр Гинцбург высказался о происхождении коронавируса

Происхождение коронавируса точно установить невозможно. Так высказался о COVID-19 директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса", - заявил Гинцбург.

Единственный способ выявить искусственное происхождение вируса - честно признаться кому-то из его создателей, считает специалист.

По словам Гинцбурга, публикации о природе COVID-19, которые якобы основаны на научном анализе существующих вирусов, бессмысленны.

Ранее о происхождении коронавируса высказался президент России Владимир Путин. По его словам, необходимо узнать истоки вируса, но нельзя политизировать эту тему.