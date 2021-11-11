Известный врач рассказал о детской вакцине от коронавируса

Детская вакцина от коронавируса - это "Спутник V", разведенный в пять раз. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, результаты клинических испытаний вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся в Минздраве. Итоги исследований показали, что препарат эффективен и безопасен, подчеркнул Гинцбург.

"Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным "Спутником"", - рассказал глава центра имени Гамалеи.

Он объяснил, что так происходит благодаря иммунной системе подростков, которая лучше реагирует на чужеродные антигены. Гинцбург добавил, что мощности для производства детской вакцины уже готовятся.