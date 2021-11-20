Иммунолог рассказала о сокращении длительности постковидного синдрома

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила о сокращении длительности постковидного синдрома. Она добавила, что сейчас пациенты, перенесшие коронавирус, "достаточно быстро все в себя приходят", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Его [постковидного синдрома] сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят", - отметил Ярцева.

Сокращение длительности постковидного синдрома, по ее словам, может быть связано с тем, что пациенты стали уделять этому меньше внимания.

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко заявил в свою очередь, что период постковидного синдрома мог сократиться из-за того, что россияне стали приспосабливаться к вирусу, а сам COVID-19 скоро должен стать сезонным заболеванием, как ОРВИ или грипп.

Медики также перечислили самые распространенные симптомы постковидного синдрома: слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также тревога и депрессия.