Инфекционисты сравнили патогенность COVID-19 и гриппа

Опрошенные ТАСС инфекционисты заявили, что вирус гриппа и SARS-CoV-2 вызывают сопоставимые по тяжести инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Грипп - это инфекция, которая может протекать так же тяжело, как коронавирусная инфекция <...> Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы", - сказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Она отметила, что можно заразиться сразу двумя вирусами, и такое сочетание может привести к крайне негативным последствиям. Чтобы обезопасить себя, Малинникова посоветовала привиться и от вируса гриппа, и от коронавируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркнул, что в настоящее время на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 нарастает циркуляция других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Он добавил, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, грипп может спровоцировать иммунную депрессию, которая чревата осложнениями. Самое эффективное средство профилактики - вакцинация.