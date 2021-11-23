Вирусолог РАН сравнил пандемию коронавируса c эпидемией «испанки»

Летальность коронавируса в 20 раз выше, чем у "испанки", поэтому пандемия сама по себе не сойдет на нет. Сравнил эпидемию "испанки" и пандемию COVID-19 молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов, передает KP.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, многие думают, что пандемия закончится сама собой так же, как якобы закончилась "испанка". Нетесов подчеркнул, что испанский грипп не прошел сам.

"В Европе все носили маски. Народ берегся два с лишним года. Эпидемия сошла на нет еще и потому, что смертность от "испанского" гриппа все-таки была не очень большой, где-то на уровне десятой доли процента от заболевших. У нынешнего коронавируса летальность больше двух процентов", - рассказал Нетесов.

Он добавил, что репродуктивное число, то есть среднее количество человек, которым больной может передать инфекцию, у гриппа равно 1,2-1,5. У первоначального варианта COVID-19 этот показатель составлял 2,5. Вирусолог подчеркнул, что из-за дельта-штамма и эволюции вируса этот показатель сейчас намного выше - около 5-6.

"Именно поэтому, чтобы заглушить эпидемию, из пяти человек, которые подхватывают вирус от больного, четверо должны быть вакцинированы. Тогда репродуктивное число составит около единицы, заболеваемость пойдет на спад", - объяснил специалист.