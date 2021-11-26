Определен важный белок для заражения клетки коронавирусом

Ученые Уппсальского университета в Швеции определили молекулярный механизм, с помощью которого SARS-CoV-2 берет под контроль человеческие клетки и использует их для собственного размножения. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, помогут разработать новые препараты для лечения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы заражать клетки, вирусы используют пептидные мотивы, взаимодействующие с белками самой клетки. Мотивы в данном случае представляют собой относительно короткие последовательности из аминокислот, которые сохраняются в ходе эволюции. Это объясняется тем, что мутации в них приводят к неспособности мотива выполнять важную функцию, например, связываться с определенными участками белков, с которыми вирус должен взаимодействовать.

Ученым удалось определить 269 взаимодействий между коронавирусными пептидами и белками клетки, включая специфическое взаимодействие между человеческим белком G3BP1/2 человека и пептидным мотивом ΦxFG в нуклеокапсидном (N) белке SARS-CoV-2. Связь между G3BP1/2 и ΦxFG важна для репликации вируса и разрушения стрессовых гранул - скоплений белков и РНК в цитозоле клетки, которые участвуют в защитных реакциях.

Показано, что пептидный ингибитор, нарушающий взаимодействие G3BP1/2 и нуклеокапсидного белка, подавлял инфекцию SARS-CoV-2. Тем самым результаты исследования могут напрямую помочь разработке новых специфических противовирусных препаратов.