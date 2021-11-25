Штамм коронавируса из Южной Африки может быть опаснее «дельты»

В Южной Африке обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". Об этом сообщает телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, вариант B.1.1.529 также был обнаружен в Ботсване и Гонконге. По словам южноафриканских врачей, они не знают, работают ли вакцины против этого штамма.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил сообщения о самоликвидации "дельта"-штамма. Он заявил, что такая информация звучит как чудо, но реальность пока выглядит совсем по-другому.

В качестве примера он привел появление подлинии "дельты" AY.4.2, которая в настоящее время выявляется в Великобритании в 18% от всех новых случаев заражений. По словам эпидемиолога, AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" "дельта".

Он отметил, что достаточно сложно представить себе описанную японскими учеными ситуацию, при которой вирус мутировал так, что вдруг лишился способности размножаться, но вместе с этим он широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной собственной версии.