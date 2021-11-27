Российские ученые разработали тест-систему для создания лекарства от COVID-19

Коллектив российских ученых разработал тест-систему для создания препарата для борьбы с COVID-19. Система диагностики быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса, сообщается на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При попадании в организм коронавируса в клетке запускается наработка субстрата - вещества, который далее "разрезается" на несколько частей с помощью белковых соединений (ферментов) для того, чтобы сам вирус мог размножаться в организме. Фермент вируса необходим для жизненного цикла коронавируса, поэтому основной задачей для ученых при создании лекарства от COVID становится блокировка фермента вируса.

"Новосибирские ученые разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса. Тест-система поможет создать действенный препарат для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Принцип работы системы заключается в поиске препаратов, имеющих функцию прямого воздействия на коронавирус. Тест-система будет фиксировать как то или иное химическое вещество влияет на фермент вируса, таким образом, она определит химическое соединение, которое блокирует активность коронавируса, то есть определит ингибитор.

Ученые смогут проводить анализ фермента и химического соединения в режиме реального времени с помощью прибора - спектрофотометра остановленного потока. В течение 10-15 минут система позволяет оценить способность любого химического вещества блокировать вирус, она также может применяться для поиска новых ингибиторов.

Тест-система была разработана специалистами Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН и Федеральным исследовательским центром фундаментальной и трансляционной медицины.