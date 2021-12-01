Биолог выделила основной признак заражения «омикроном»

Профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала в Telegram-канале, что заражение штаммом "омикрон" может проявляться в виде сильной усталости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, "омикрон" проявляется в виде чудовищной усталости, при этом кашель и насморк могут вовсе отсутствовать.

Также Баранова не исключила, что новый штамм коронавируса не поддается защите антител.