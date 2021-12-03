Врач одобрил одновременную прививку назальной вакциной и «Спутником Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург одобрил одновременную прививку от коронавируса назальной вакциной и препаратом "Спутник Лайт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы часто делаем одновременно", - поделился Гинцбург. По его словам, вреда для организма от одновременной вакцинации нет.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что в свете появления омикрон-штамма сокращение сроков повторной вакцинации после "Спутника V" не планируется. Вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена.

До этого он также сообщил, что назальная вакцина будет давать защиту и тем, кто ранее был привит не "Спутником V". Однако у человека должны быть антитела от других "работающих" препаратов.