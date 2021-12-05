Врачи раскрыли особую опасность коронавируса для одной категории людей

Стало известно о том, что у страдающих артериальной гипертензией усугубляется быстрое заражение коронавирусом и развивается более тяжелое течение инфекции в организме. Об особой опасности COVID-19 для этой категории людей заявил главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов в интервью "Общественной службе новостей", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что у гипертоников очень много специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление - одновременно с этим их также использует вирус для внедрения в клетку. Так, при одной и той же нагрузке в организме здорового человека и больного гипертензией будет по-разному выражено инфицирование.

"Грубо говоря, у здорового человека рецепторов пять тысяч на поверхности клетки, то есть пять тысяч вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов. Скорее всего, он и заболеет быстрее, и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее", - объяснил Ворслов.

При этом нормализация давления лекарствами также оставляет пациентов в группе риска, так как количество специфических рецепторов не меняется. Тем не менее увеличить шансы на легкое течение коронавируса возможно при условии своевременного лечения и постоянного наблюдения у специалистов.