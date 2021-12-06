Врач назвал «симптомы красного флага» при коронавирусе

Врач-терапевт Алексей Водолазов рассказал о "симптомах красного флага" при COVID-19, которые указывают на срочную необходимость вызова скорой. Как рассказал специалист, течение коронавируса развивается "куполообразно". Если у пациента происходят резкие изменения в состоянии, которые не вписываются в общий сценарий, то нужно обратиться за медицинской помощью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как указал врач, в большинстве случаев, сначала симптомы поднимаются на самую вершину, а затем постепенно идут вниз. Такое развитие событие показывает, что организм человека справляется с заболеванием.

Если же на этой кривой наблюдаются провалы, подскоки или сильные отклонения на протяжении болезни, то срочно требуется помощь врача.

Тяжелое состояние пациента и нарастающая одышка также указывают на то, что нужно вызвать медиков.