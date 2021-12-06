Вирусолог сравнил американскую жвачку от COVID-19 c назальной вакциной

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сравнил в разговоре с "Лентой.ру" разработанное в США средство от COVID-19 в виде жевательной резинки с назальной вакциной против инфекции, изобретенной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает Day.Az.

Ранее о разработке жвачки против COVID-19 сообщили ученые Пенсильванского университета. По данным разработчиков, средство может исключить распространение болезни через слюну. Первичные опыты уже показали эффективность жевательной резинки, и теперь исследователи будут запрашивать разрешения на проведение клинических испытаний средства.

"Я думаю, что оно может быть вполне себе не хуже спрея, потому что, если какой-то препарат внести в состав жвачки, то какое-то время, пока он выжевывается, он окажет лечебное воздействие", - рассказал Чепурнов, однако отметил, что ключевой вопрос состоит в том, насколько длительный положительный эффект даст такое средство, так как препарат, на основе которого сделают жвачку, может достаточно быстро сглатываться вместе со слюной. "Очевидно, что удобнее в этой ситуации спрей, которым пшикнул, и все", - подчеркнул вирусолог.

По мнению Чепурного, также важно, что войдет в состав жевательной резинки. "Включение каких-то дезинфицирующих вещей и частое жевание может положительно сказаться на количестве вируса при заражении или на том, чтобы заблокировать заражение, но тогда придется регулярно жевать, а это, безусловно, окажет отрицательное воздействие на собственную носоглоточную флору человека. Это можно в какой-то степени сравнить с антибиотиком, он, конечно, нас выручает в трудную минуту, но при этом наносит тяжелый удар по собственной флоре кишечника и нам потом приходится восстанавливаться", - отметил вирусолог.