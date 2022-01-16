Безопасная вакцинация от коронавируса

В условиях распространения "омикрон"-штамма коронавируса при вакцинации стоит соблюдать социальную дистанцию в два-три метра и пользоваться респираторами. Такие рекомендации дал Ura.ru кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков и главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев, передает Day.Az.

По его словам, безопаснее будет записаться на вакцинацию заранее - через портал госуслуг или региональные электронные сервисы и прийти туда вовремя, чтобы избежать очередей.

"Когда человек идет на вакцинацию, нужно убедиться, что он и его члены семьи не болеют. Не должно быть насморка, боли в горле, першения, расстройства стула. Это все может быть первыми признаками начала заболевания "Омикрона". Можно использовать местный блокирующий рекомбинантный интерферон альфа, чтобы заблокировать вирусные единицы. Приходим домой, умываемся и еще раз используем интерферон альфа в нос. После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей", - рассказал специалист.

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