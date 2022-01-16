Врач назвал тревожный знак при коронавирусе

Коронавирус влияет на свертываемость крови. Образование синяков на теле, когда человек болеет COVID, - тревожный знак, потому что это сигнализирует о нарушении кровообращения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям", - заявил врач-гематолог Павел Трахтман.

Прием разжижающих кровь препаратов может привести к появлению синяков на теле. Это обычно говорит об излишнем действии антикоагулянтов на организм. Человеку нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы скорректировать лечение.

"Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией", - пояснил врач-гематолог.

Он также напомнил, что если синяки на теле появляются просто так, без заражения вирусом, и их нельзя объяснить ударом или травмой, то стоит обратиться к врачу. Подобное "безосновательное" появление гематом на теле может сигнализировать о большом количестве заболеваний, в том числе серьезных.