Где активность "омикрон"а снижается быстрее всего?

"Быстрее всего штамм "омикрон" инактивируется на керамике, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в заметке говорится, что специалисты провели серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на разных поверхностях. Выяснилось, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике - менее чем через 24 часа.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что омикрон-штамм заразнее "дельты" от трех до семи раз. По ее словам, количество заболевших COVID-19 в ближайшее время будет расти. Постепенно "омикрон" вытеснит доминирующий в России штамм "дельта".

80% заболевавших лечатся дома. Противовирусная терапия, по словам главы Минздрава Михаил Мурашко, является главной. Ее назначение и назначение антибиотиков - прерогатива врачей. Михаил Мурашко предостерег пациентов с COVID-19 от самолечения.

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Будет обсуждаться новый план по борьбе с омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.