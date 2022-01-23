Назван заметный на коже симптом коронавируса

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева предупредила россиян о симптоме коронавируса, заметном на коже. Ее слова передает "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний, а при разных штаммах коронавируса у заболевших наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самый частый из них - токсическая эритема, появление синюшных пятен на коже. "Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна", - заявила Вертиева.

Второй по распространенности симптом - крапивница, рассказала специалист. "Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита", - добавила она. Врач объяснила, что в редких случаях зараженные вирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи - васкулитом.