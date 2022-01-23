"Омикрон" слабо размножается в организме

Микробиологи из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого "омикрона" значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2 и вариантами "альфа", "бета" и "дельта". Об этом сообщается на сайте вуза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе лабораторных исследований, проведенных на эпителиальных клетках легких и кишечника человека, ученые заметили, что "омикрон" в три раза был менее активен по сравнению с другими штаммами коронавируса в эпителиальных клетках легких.

"Мутирующий SARS-CoV-2 пытается вырваться из-под контроля нашей иммунной системы, которая была активирована вакцинами или естественной инфекцией. Но при этом вирусу приходится расплачиваться, становясь менее эффективным в размножении", - рассказал руководитель исследовательской группы Квок Юнъюэн.

Эксперт выразил надежду на то, что коронавирус продолжит эволюционировать таким образом и превратится в легкий вирус, наподобие обычной простуды.