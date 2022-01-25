"Омикрон" может проникнуть в организм человека через глаза

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, передает Day.Az.

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон", - сказал он.

Исаев отметил, что вирус может попасть в организм через глаза, так как одним из признаков инфицирования омикрон-штаммом является развитие конъюктивита с последующими головными болями и насморком. При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для "дельты" и "омикрона".