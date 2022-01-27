Названы восемь препаратов для лечения "омикрона"

Научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского и Франкфуртского университетов, назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты исследовали клеточные культуры и установили, что данный вариант COVID-19 чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о таких лекарсвтах, как EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), камостат, нафамостат и апротинин.

Также ученые выяснили, почему зараженные "омикроном" пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме. Это связано с тем, что такая разновидность коронавируса особенно чувствительна к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.