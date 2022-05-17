Ученые предложили три сценария дальнейшего развития пандемии COVID-19

Группа экспертов Международного научного совета, состоящая из специалистов в области общественного здравоохранения, вирусологии, экономики, поведенческих наук, этики и социологии, предложила три сценария развития пандемии COVID-19 в следующие пять лет. Доклад был опубликован на сайте Совета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно первому сценарию, если доля взрослых людей, вакцинированных от COVID-19, возрастет до 80%, это позволит надежно сдерживать распространение инфекции и благоприятно скажется на экономике, развитии и психическом здоровье.

Если же доля вакцинированных будет оставаться ниже 70%, то, в соответствии со вторым сценарием, коронавирус станет распространенным заболеванием с сезонными всплесками, из-за которых больницы будут переполняться, придется вливать больше денег в обновление вакцин и разработку новых противовирусных препаратов, а глобальное неравенство обострится.

Третий сценарий связан с ростом национализма и популизма. По мере роста геополитической напряженности доверие между правительствами и государствами будет падать, что затруднит международное сотрудничество в науке и медицине и приведет к снижению уровня вакцинации. В этом случае вакцинированы окажутся менее 60% населения, а для стран с низким уровнем дохода доступ к вакцинам и лекарствам окажется затруднен еще сильнее, чем сейчас.

"Мы должны возобновить усилия по созданию многосторонней системы, которая устраняет неравенство и одновременно готовит нас к следующему кризису. Будь то очередная пандемия, изменение климата или конфликт, у нас есть шанс извлечь уроки из последних двух лет", - подвели итог ученые.

Они призвали правительства стран сотрудничать между собой и инвестировать в системы здравоохранения, интегрировать системы научного консультирования и решать проблемы растущего неравенства в образовании и благосостоянии.