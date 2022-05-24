Раскрыты симптомы оспы обезьяны

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале раскрыли симптомы оспы обезьяны. Специалисты назвали температуру, недомогание и сыпь признаками этого заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врачей, оспа обезьян на начальных стадиях проявляется как любая вирусная инфекция. "Температура, общее недомогание, появляется сыпь - оспенные пузырьки, наполненные жидкостью", - перечислил Гандельман симптомы заболевания.

"Оспенная сыпь превращается в папулы, эти папулы нагнаиваются, это тяжелейшее внешнепротекающее заболевание", - отметила Малышева. В случае осложнений повреждается нервная система, и человек умирает, добавил Гандельман. При этом специалист уточнил, что сегодня заболевание протекает в более легкой форме, чем раньше. "Пока смертельных случаев не зарегистрировано", - заключил ведущий.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание выявили у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

По состоянию на 23 мая врачи в Великобритании выявили 36 случаев заражения британцев оспой обезьян. 85 подтвержденных случаев было выявлено в восьми странах Европейского союза: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

Оспа обезьяны - редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях болезнь приводит к летальному исходу.