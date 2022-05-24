Назван способ остановить вспышку оспы обезьян

Отслеживание контактов людей, заболевших оспой, в сочетании с карантином и выборочной вакцинацией способны остановить вспышку оспы обезьян. Такой способ борьбы с заболеванием назвал профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс в беседе с Lenta.ru, передает Day.Az.

По его словам, нынешняя вспышка отличается от большинства предыдущих случаев тем, что вирус попал и распространяется в сообществе людей, которые тесно взаимодействуют друг с другом. "Нужно, чтобы члены этого сообщества осознали важность этой проблемы и предпринимали меры предосторожности", - заявил вирусолог.