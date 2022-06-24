Названы симптомы оспы обезьян

Начальные проявления оспы обезьян довольно неспецифичны, как и у многих других вирусных заболеваний, однако для нее характерны гнойники. Такой симптом болезни в разговоре с Lenta.ru назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, передает Day.Az.

"Когда появляются кожные высыпания, их сложно спутать с чем-то еще. Для того же коронавируса не характерно, но при нем бывает, конечно, мелкая сыпь на коже. Но все таки для оспы обезьян характерны гнойнички, которые прорываются", - сказал он.

Чумаков добавил, что заражение оспой обезьян в основном происходит при тесном контакте.