Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что оспу обезьян нельзя считать пандемией из-за небольшого числа заболевших, данный вирус не обладает высокой контагиозностью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никаким образом нельзя считать это заболевание пандемией. Болеют единицы, оно не высококонтагиозное. Вирус, может быть, чем-то изменился, но не представляет опасности в глобальном масштабе", - рассказал Тимаков.

По его словам, вирус передается только при тесном контакте с зараженным. Инфекционист отметил, что если оспа обезьян передается человеку от животного, то она более опасна, а когда вирус передается от человека к человеку, то он менее опасен.