Восстановится ли окончательно вкус или обоняние после COVID-19?

В настоящий момент сложно говорить о том, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесенного COVID-19, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Еще в доковидную эпоху было показано, что 1,5% населения имеют проблемы с обонянием. После 50 лет их ощущают более 50% процентов населения, а после 80 лет - более 80%. Поэтому, если предрасположенность к этим нарушениям у человека была и до COVID-19, то такие нарушения после перенесенной инфекции могут продолжаться неопределенно долго", - сказала Пшеничная журналистам.

Она уточнила, что постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру, считается, что он встречается у одного из восьми взрослых.

В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет.

"Посковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих ковид в более тяжелой форме. Однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко. Наиболее распространенными симптомами являются повышенная утомляемость и сонливость", - добавила она.