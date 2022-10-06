В России зарегистрировали первый препарат против оспы обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Препарат разработали в научном центре "Вектор" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН и назвали "НИОХ-14". Отмечается, что проведенные доклинические испытания доказали его эффективность в борьбе с оспой обезьян и другими ортопоксвирусами, а также отсутствие вредоносных побочных эффектов.

Также была успешно проведена I фаза клинических исследований на 90 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет, которая позволила доказать биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении, а также оценить его безопасность, переносимость и выбрать дозу и схему применения.

Утверждается, что препарат предотвращает распространение вируса в организме. Это происходит за счет блокировки формирования оболочки вирусной частицы, что позволяет остановить ее выход. "НИОХ-14" отнесен к категории стратегических препаратов, которые считаются частью государственного резерва.