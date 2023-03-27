Спорт улучшает качество жизни при сердечной недостаточности

Ученые из Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологов выяснили, что для многих людей с сердечной недостаточностью контролируемые физические упражнения безопасны и могут улучшить качество жизни больше, чем лекарства. Заявление опубликовано в журнале Circulation, передает Day.Az.

Сердечная недостаточность - это прогрессирующее состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови. Лечение направлено на облегчение симптомов.

Ученые рассмотрели исследования о влиянии контролируемых тренировок на более чем три миллиона человек из США, живущих с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса.

В исследованиях оценивались различные виды упражнений, в том числе ходьба, езда на велосипеде, высокоинтенсивные интервальные тренировки, силовые тренировки и танцы как в условиях спортивного зала, так и в домашних условиях. Тренировки под наблюдением специалиста проводились три раза в неделю.

В ходе экспериментов ученые измеряли пиковое потребление кислорода - общее количество кислорода, которое человек может вдохнуть в легкие во время физической нагрузки. У людей с сердечной недостаточностью пиковое потребление кислорода в среднем примерно на 30% ниже, чем у здорового человека. Это затрудняет выполнение обычных повседневных действий, например, покупку продуктов. Исследования показали, что тренировки увеличили пиковое потребление кислорода на 12-14%.

Также улучшилась переносимость упражнений: общее время тренировок выросло на 21%. Качество жизни участников оценивали по Миннесотскому опроснику "Жизнь с сердечной недостаточностью". Анкета состоит из 21 пункта, каждый из которых оценивается по шкале от 0 до 5. Тренировки увеличили средний результат на 4-9 баллов.

Ученые отметили, что упражнения помогли улучшить насосную способность сердца, уменьшить жесткость кровеносных сосудов и улучшить функцию и энергетические возможности скелетных мышц. В целом лечебная физкультура под присмотром специалиста оказалась более эффективна для улучшения качества жизни пациентов, чем большинство лекарств.