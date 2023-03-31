Зафиксирован первый в истории случай заражения человека смертельным для растений грибком

В Индии зафиксировали первый в истории случай заражения человека смертельным для растений грибковым заболеванием. Об этом сообщает журнал Medical Mycology Case Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, 61-летний грибник обратился к врачу после того, как три месяца страдал болью в горле. Во время обследования медики выяснили, что у мужчины начался абсцесс трахеи, и отправили пациента на операцию.

После того, как хирурги очистили трахею от гноя, они отправили образцы биоматериала на анализ. В лаборатории установили, что причиной болезни стал грибок Chondrostereum Purpureum.