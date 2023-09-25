Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола»

Главные симптомы нового штамма COVID-19 "пирола" назвала Lenta.ru профессор, медицинский директор группы компаний "Медскан" Светлана Каневская. У зараженного может появиться температура, слабость, заложенность носа, кашель и другие характерные признаки болезни, передает Day.Az.

"При заражении "пиролой" у человека может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние", - добавила врач.

По словам Каневской, "пирола" более заразна, чем предыдущий штамм омикрон. Снизить риск заражения можно, соблюдая простые правила гигиены и социальной дистанции. Кроме того, врач порекомендовала носить маску в общественных местах.