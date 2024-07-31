В Великобритании женщина с отмиранием мозга вернулась к жизни

В Великобритании 32-летняя пациентка пришла в себя за несколько часов до отключения ее от системы жизнеобеспечения, чем удивила свою семью и врачей, передает Day.Az со ссылкой на My London.

"Семья женщины, чей мозг, как опасались, умер после передозировки, празднует ее "чудесное" выздоровление за несколько часов до того, как систему жизнеобеспечения должны были отключить", - говорится в публикации.

Как пишет издание, мозг Эммы Прайс был поврежден после ее неудачной попытки лишить саму себя жизни. Как рассказали родственники британки, женщина решилась на такой шаг из-за издевательств на работе. В результате Прайс перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через какое-то время врачи констатировали, что пациентка больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, поскольку планировалось отключение от аппарата жизнеобеспечения, когда женщина неожиданно открыла глаза.

По данным My London, она даже смогла продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более 30 минут. В настоящее время Прайс способна коммуницировать с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.

Родители британки, как и врачи, не могут объяснить произошедшее, называя это "ничем иным, как чудо".

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