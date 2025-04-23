Назван грозящий плоскостопием дефицит витамина

Дефицит витамина D3 может стать причиной развития плоскостопия у детей, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров, передает Day.Az.

По словам специалиста, нехватка этого витамина нарушает формирование костной ткани и связок, что приводит к изменениям в структуре стопы.

Он также подчеркнул, что проблема чаще встречается у детей с лишним весом и низкой физической активностью.

"Вследствие дефицита витамина D3 в организме ребенка может нарушаться структура костной ткани и связок и возникать статическое плоскостопие, которое встречается в 82% случаев. Оно связано с избыточным весом, длительными статическими нагрузками на стопы, неудобной обувью и прочим", - пояснил Абакаров.