https://news.day.az/officialchronicle/1353358.html Реджеп Тайип Эрдоган поделился в Twitter публикацией в связи с визитом в Азербайджан - ВИДЕО
Реджеп Тайип Эрдоган поделился в Twitter публикацией в связи с визитом в Азербайджан - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, Реджеп Тайип Эрдоган в своем официальном аккаунте в Twitter написал, что преимущества победы в Карабахе для Азербайджана, Кавказа и мира со временем будут лучше поняты.
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