Реджеп Тайип Эрдоган поделился в Twitter публикацией в связи с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, Реджеп Тайип Эрдоган в своем официальном аккаунте в Twitter написал, что преимущества победы в Карабахе для Азербайджана, Кавказа и мира со временем будут лучше поняты.