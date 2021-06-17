Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 июня подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2021 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2021 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также с 1 по 30 июля 2021 года в запас увольняются военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджана поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения данного распоряжения.