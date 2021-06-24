Президент Ильхам Алиев наградил ряд военнослужащих медалью «За освобождение Физули»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Физули".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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