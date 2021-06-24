https://news.day.az/officialchronicle/1355594.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих медалью «За освобождение Зангилана» - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих медалью «За освобождение Зангилана» - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Зангилана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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