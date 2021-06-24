Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих медалью «За освобождение Зангилана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Зангилана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется