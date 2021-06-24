https://news.day.az/officialchronicle/1355718.html Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих орденами «Карабах» и «Азербайджанское знамя»
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих орденами «Карабах» и «Азербайджанское знамя»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана орденами "Карабах" и "Азербайджанское знамя".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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