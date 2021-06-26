https://news.day.az/officialchronicle/1356258.html Президент Ильхам Алиев встретился с руководящим и личным составом азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил
Президент Ильхам Алиев встретился с руководящим и личным составом азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил
26 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился во Дворце "Гюлистан" с группой руководящего и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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