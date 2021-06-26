Президент Ильхам Алиев встретился с руководящим и личным составом азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил

26 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился во Дворце "Гюлистан" с группой руководящего и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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