Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США

Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в видеоформате.

"Как практический результат онлайн-Саммита Движения неприсоединения была создана база данных, охватывающая основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения. Всемирная организация здравоохранения использует эту базу данных в борьбе с пандемией как источник для определения нужд стран-членов Движения неприсоединения.

В ходе Саммита я от имени Движения неприсоединения предложил провести Специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. В целом, эта инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года Специальная сессия состоялась.

Азербайджан оказал в борьбе с пандемией гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, включая и страны Движения неприсоединения. Наряду с этим, Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения.

На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность "вакцинный национализм". Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, закупивших вакцины в объеме, в разы превышающем их нужды. До сегодняшнего дня более 82 процентов существующих в мире вакцин приобретены богатыми государствами, при этом объем вакцин, приходящихся на долю стран с малыми доходами, составляет всего 0,9 процента. Такое отношение препятствует защите развивающимися, особенно малоразвитыми странами своего населения.

В отношении данного вопроса Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте текущего года эта резолюция была единогласно принята. Наряду с этим, мы при любой возможности призываем развитые страны и международные донорские организации оказать помощь развивающимся, особенно малоразвитым странам в борьбе с пандемией", - отметил Президент Ильхам Алиев.