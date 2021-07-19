https://news.day.az/officialchronicle/1362924.html Президент Ильхам Алиев вручил Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации" - ФОТО
18 июля после встречи в расширенном составе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале Президент Ильхам Алиев и Шарль Мишель выступили с заявлениями. Затем были даны ответы на вопросы журналистов.
После пресс-конференции Президент Ильхам Алиев вручил Шарлю Мишелю книгу "Карабах до и после оккупации".
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