Президент Ильхам Алиев: Главы ИВ нескольких районов брали деньги, взятки даже с представителей самого социально чувствительного слоя населения

Главы исполнительной власти нескольких районов брали деньги, взятки даже с представителей самого социально чувствительного слоя населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Рашада Тагиева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Шамкирского района и Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района.

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