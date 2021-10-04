Президент Ильхам Алиев: Кулак, являющийся символом нашей Победы, - это символ не только силы, но и единства

Мы по праву гордимся и будем гордиться своими военнослужащими. Они - настоящие герои. Мы гордимся всем нашим народом. Потому что солидарность, единство, проявленные в течение этих 44 дней, представили азербайджанский народ всему миру как очень достойную и великую нацию. Кулак, являющийся символом нашей Победы, - это символ не только силы, но и единства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Мы объединились и добились желаемого, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Нет никаких следов от мифологии, которую они выдумывали в течение тридцати лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Тот, кто в течение тридцати лет вел грязную пропаганду против нас, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, уже получил свой урок", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что армянской армии нет. "Мы ее уничтожили, искоренили. Мы уничтожили всю технику, которую они накопили за тридцать лет. Часть ее представлена в Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, показав свое превосходство", - добавил Президент Азербайджана.