Президент Ильхам Алиев: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, иного пути нет

После этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о "великой Армении". Они должны отказаться от мифической химеры об "Армении от моря до моря". Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

"Этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. Я сделал все, что до сих пор говорил", - подчеркнул глава государства.