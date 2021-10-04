Президент Ильхам Алиев: Дружественные, соседние с нами Россия и Турция поддерживают добрые отношения с Азербайджаном, такое же отношение питает к ним и Азербайджан

Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района, потому что уже заложен фундамент нескольких объектов. Благодаря строительству данных объектов и их функционированию будут решены многие социально-экономические вопросы, в первую очередь, меры, связанные с безопасностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такое мнение высказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в Джебраиле на встрече с представителями общественности района.

Глава государства отметил, что сегодня состоялось открытие новой воинской части Государственной пограничной службы. Был заложен фундамент экономической зоны Аразская долина, уже выделены первоначальные финансовые средства, определены и первые инвесторы. Российская компания тоже уже начала вкладывать инвестиции в этот регион. Одновременно турецкие компании стали вкладывать инвестиции в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе.

"Дружественные, соседние с нами две страны поддерживают такие отношения с Азербайджаном, такое же доброе отношение питает к ним и Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.